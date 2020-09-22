Filistin'de güvenlik birimlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Ortadoğu'da karanlık faaliyetlerde bulunan ve darbe hazırlığında bulunan Filistin asıllı Muhammed Dahlan'ın Batı Şeria'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlediği ve onlarca ismin gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında Filistin'de el-Fetih hareketinde önemli konumlarda bulunan isimlerin de bulunduğu belirtildi.





The New ARab internet sitesinin haberine göre, operasyonlar sonucu gözaltına alınan Dahlan'a bağlı yedi üst düzey el-Fetih yetkilisi arasında General Salim Safiyya ve el-Fetih Devrim Yüksek Konseyi üyesi Haytham el-Halabi'nin de bulunduğu belirtildi. Öte yandan Dahlan örgütüne yönelik operasyonların BAE-İsrail "normalleşme" anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından başladığı ve düzinelerce kişinin gözaltında olduğu bildirildi. Dahlan örgütünün el-Fetih'te konrtolü ele geçirme girişiminde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.



