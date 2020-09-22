



Avukat Weyher, polislerin vurduğu çocuğun hayatta kaldığını ancak kırılan kemikleri olduğunu ve organlarının hasar gördüğünü dile getirdi.

Hastanede tedavisi süren çocuğun "hayatta kaldığı için şanslı" olduğunu söyleyen Weyher, "Ne olursa olsun bu 13 yaşındaki silahsız bir çocuk. Polis, cezai bir suç nedeniyle değil, akıl sağlığı için arandı. Bir çocuk hastanede yatıyor. Daha iyi bir müdahale olabilirdi." ifadesini kullandı.