Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.09.2020 12:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 12:08
    ABONE OL

    Yunan Sakellaropulu Güney Kıbrıs’ta! 'ye karşı alçak suçlama

    'yi her fırsatta hedef alan Sakellaropulu, Güney Kıbrıs'ta temaslara başladı. Türkiye’yi “saldırganlıkla” suçlayan Sakellarupulu bu tavrının “ üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiğini” öne sürdü.

    Yunanistan yeni provokasyon peşinde

    'de gerilimi tırmandıran 'ın Sakellaropulu, Mart ayında göreve geldiğinden beri ilk yurt dışını ziyaretini Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdi. Her fırsatta 'yi hedef alan ve kışkırtıcı söylemlerini sürdüren Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Rum Adalet Bakanı olarak Emily Yiolitis tarafından karşılandı. Güney Kıbrıs'ta 3 gün resmi temaslarda bulunacak olan Sakelaropulu, Rum lideri ile bir araya geldi.

    Rum Her Ajansı'na (KİPE) verdiği açıklamalarda bulunan Sakelaropulu, "Kıbrıs ve Yunanistan'ın birliği, iki ülkenin, AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır" dedi. Türkiye'yi "saldırganlıkla" suçlayan Sakellarupulu bu tavrının "AB üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiğini" öne sürdü.

    Güney Kıbrıs'ta 3 gün resmi temaslarda bulunacak olan Sakelaropulu, Rum 'nda bulunan Başpiskopos Makarios'un heykeline çelenk koydu.

    RUM MECLİSİ'NDE KONUŞMA YAPACAK
    Yunan Cumhurbaşkanı, düzenlenecek özel birleşimde Rum Meclisi'nde konuşma yapacak, ardından da mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ve dernek başkanlarıyla görüşecek. Akşam da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, onuruna vereceği yemeğe katılacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Güney Kıbrıs’ta! Türkiye'ye karşı alçak suçlama
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri