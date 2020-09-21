Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, Mart ayında göreve geldiğinden beri ilk yurt dışını ziyaretini Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdi. Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan ve kışkırtıcı söylemlerini sürdüren Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Rum Adalet Bakanı olarak Emily Yiolitis tarafından karşılandı. Güney Kıbrıs'ta 3 gün resmi temaslarda bulunacak olan Sakelaropulu, Rum lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.



Rum Haber Ajansı'na (KİPE) verdiği açıklamalarda bulunan Sakelaropulu, "Kıbrıs ve Yunanistan'ın birliği, iki ülkenin, AB üyesi olarak egemenliklerini korumak için koordine olması zorunlu ihtiyaçtır" dedi. Türkiye'yi "saldırganlıkla" suçlayan Sakellarupulu bu tavrının "AB üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ettiğini" öne sürdü.



Güney Kıbrıs'ta 3 gün resmi temaslarda bulunacak olan Sakelaropulu, Rum Başkanlık Sarayı'nda bulunan Başpiskopos Makarios'un heykeline çelenk koydu.





RUM MECLİSİ'NDE KONUŞMA YAPACAK

Yunan Cumhurbaşkanı, düzenlenecek özel birleşimde Rum Meclisi'nde konuşma yapacak, ardından da mecliste temsil edilen siyasi parti başkanları ve dernek başkanlarıyla görüşecek. Akşam da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, onuruna vereceği yemeğe katılacak.

