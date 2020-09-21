



THY'DEN BÜYÜK BAŞARI

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüse rağmen gücüne güç katarak büyümeye devam ediyor. Turkish Cargo, 2020 yılı ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak ilaç ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere özel kargo taşımacılığında yüzde 67 oranında büyüme gerçekleştirdi.