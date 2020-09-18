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    • 18.09.2020 14:27
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    paçavrasının skandal haberini Yunan Dışişleri yalnızca "kınamakla" yetindi

    'da yayımlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete, bugünkü baş sayfasında Başkan Erdoğan'a çok çirkin ve ağır bir hakarette bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Yunanistan , herhangi bir yaptırım açıklamazken "Saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir." açıklamasıyla yetindi.

    takvim.com.tr
    Yunan Dışişlerinden skandal açıklama

    politikaları sulara gömülen , kuyruk acısıyla daha da saldırganlaşmaya, çirkinleşmeye ve provokatif adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan'da yayımlanan "Dimokratia" gazetesi, Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal bir manşete imza attı.



    Gazetenin başlığında son derece ağır bir küfüre yer verilirken, üst başlıkta da "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" yazısının yer aldığı görüldü.



    DIŞİŞLERİNDEN GÖSTERMELİK AÇIKLAMA!
    Yunanistan ndan, gazetenin kabul edilemez haberine ilişkin cılız bir açıklama geldi.

    Yunanistan'da "ifade ve basın özgürlüğü koruma altındadır" sözlerine yer verilen açıklamada, Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin manşet için "Saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir." denilmekle yetinildi.

    Yunanistan'ın konuya ilişkin bir özür dileme girişiminde bulunmaması ve gazeteye henüz herhangi bir yaptırım açıklanmamış olması tepki çekti.

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