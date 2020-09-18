"24 SAAT İÇİNDE DAĞITIMA HAZIR OLACAK"

Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesi konusunda hızlı ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "ABD Gıda ve İlaç Dairesinin onayladığı bir aşı 24 saat içinde dağıtıma hazır olacak. Ordumuz çok sayıdaki aşıyı, gerekli yerlere ulaştıracak. Bu yıl bitmeden en az 100 milyon doz aşıya sahip olacağız, belki daha fazla olacak. Her ay 100 milyonlarca doz aşı üretilecek ve nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Trump, kısa bir süre içinde ordunun da lojistik desteği ile Kovid-19'u yeneceklerini vurgulayarak "Tıpkı DEAŞ'ı yenme konusunda olduğu gibi, Kovid-19 konusunda da ordumuzla çok iyi iş çıkaracağız." görüşünü paylaştı.