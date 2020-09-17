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    • 17.09.2020 22:02
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    'de 1 milyona yakın Kovid-19 vakası olmasından korkuluyor

    , nedeniyle sağlık sistemi çöken 'de uzmanların tahminlerine göre 1 milyona yakın kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış olabileceğini, ölüm oranının ise yüzde 30'lara çıktığını söyledi.

    AA
    1 milyona yakın Kovid-19 vakası korkusu!

    , nedeniyle sağlık sistemi çöken 'de uzmanların tahminlerine göre 1 milyona yakın kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış olabileceğini, ölüm oranının ise yüzde 30'lara çıktığını söyledi.

    Guterres, 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi, , , ve Kuveyt tarafından düzenlenen ve ABD, , , ve Avrupa Birliği'nin de katıldığı dışişleri bakanları toplantısında konuştu.



    1 MİLYONA YAKIN KİŞİYE VİRÜS BULAŞMIŞ OLABİLİR
    Yemen'de resmi rakamlara göre 2 binden fazla Kovid-19 vakası olduğuna ancak uzmanların tahminlerine göre sağlık sistemi çöken ülkede 1 milyona yakın kişiye virüs bulaşmış olabileceğine dikkati çeken Guterres, Kovid-19 ölüm oranının ise yüzde 30'lara çıktığını söyledi.

    BM'nin Yemen'e programlarının ise fon sıkıntısı nedeniyle kapanmaya başladığını ve şimdiye kadar taahhüt edilen fonların sadece yüzde 30'unun toplandığını ifade eden Guterres, Yemen'deki kıtlık tehdidinin geri döndüğü uyarısı yaptı.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Yemen'e 5,8 milyon pound (7,5 milyon dolar) yeni yardım taahhüdünde bulundu.

    Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ise Yemen'deki askeri çatışmalara derhal son verilmesi ve kapsayıcı siyasi çözüm çağrısı yapıldı.

    SON DERECE ENDİŞE VERİCİ
    Yemen hükümeti ve Husilere koşulsuz ve yapıcı bir şekilde BM'nin barış önerilerini müzakere etme çağrısı da yapılan açıklamada, Husilerin Marib kentine yönelik saldırısının ise son derece endişe verici olduğu ve barış sürecini tehlikeye attığı kaydedildi.

    BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

    Savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de ayrıca Kovid-19 bağlı ölüm oranının dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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