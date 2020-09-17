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    • 18.09.2020 03:55
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    'den 'a askeri anlamda özel statü

    yönetiminin, 'ı yabancı ülkelere savunma ticareti ve güvenlik iş birliğinde fayda sağlayan " üyesi olmayan önemli müttefikler" () statüsüne eklemeyi planladığı bildirildi. Arap ülkelerinden Bahreyn ve Kuveyt'in de içinde olduğu 17 ülke MNNA statüsünde bulunuyor.

    AA
    ABD'den Katar'a askeri anlamda özel statü

    yönetiminin, 'ı yabancı ülkelere savunma ticareti ve güvenlik iş birliğinde fayda sağlayan " üyesi olmayan önemli müttefikler" () statüsüne eklemeyi planladığı bildirildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Arap Körfezi işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking, telekonferans gerçekleştirerek, medya mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Katar'ın Körfez bölgesinde ABD için önemli müttefiklerden biri olduğunu belirten Lenderking, ekonomik iş birliğinin yanı sıra 'daki en büyük ABD askeri üssüne de ev sahipliği yapmasına dikkati çekti.

    BAHREYN VE KUVEYT'İN DE İÇİNDE OLDUĞU 17 ÜLKE MNNA STATÜSÜNDE
    MNNA statüsü, bir ülkeye ABD'den askeri teçhizat ve eğitim almasının yanı sıra yedek malzeme, hızlandırılmış lojistik ve teknoloji erişime imkan sağlıyor.

    Arap ülkelerinden Bahreyn ve Kuveyt'in de içinde olduğu 17 ülke MNNA statüsünde bulunuyor.

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