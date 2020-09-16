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    • Dünya
    • 16.09.2020 15:54
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    • 16.09.2020 15:54
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    : ’da limana ait depoda önce , sonra ! 4 depo kullanılamaz halde

    haberi... ’nın Ancona şehrindeki limana ait depoda gelen nın ardından çıktı. Sabaha doğru kontrol altına alınan da 4 deponun kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

    İtalya’da korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

    'nın Ancona şehrindeki limana ait depoda gece saatlerinde meydana gelen nın ardından çıktı. Henüz nedeni belli olmayan patlamayla ilgili bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Sabaha karşı kontrol altına alınan da çıkan dumanın gökyüzünü sardığı belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kıyısındaki Ancona şehrindeki liman bölgesindeki depolarda patlama meydana geldi.

    4 DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ
    Yerel saat ile 01.30 civarı meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, sabaha doğru yangının kontrol altına alındığı ve yangının en az 4 depoya zarar verdiği belirtildi. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

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    Haberler Dünya Son dakika: İtalya’da limana ait depoda önce patlama, sonra yangın! 4 depo kullanılamaz halde
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