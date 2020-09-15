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    • Dünya
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    • 15.09.2020 14:34
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    'dan virüs sı ile ilgili önemli açıklama! Tarih verdiler

    Son dakika haberine göre 'da çalışmalarının düzenleyici otoritesi Institute, Covid 19 aşısı ile ilgili ilk onayların 2020 sonunda veya 2021'in başlarında gelebileceğini açıkladı.

    Almanya'dan aşı ile ilgili önemli açıklama

    Ensitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri nın 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerine corona virüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıklayarak aşı ile ilgli ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021'in başında gelebileceğini açıkladı.




    Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Jens Spahn ise "Güvenli ve etkili bir aşı olmasını istiyoruz, dünyadaki ilk aşıyı geliştirmemiz gerekli değil. Aşının onaylandıktan birkaç gün ya da hafta sonra dağıtılabileceğini umuyoruz" dedi.

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    Haberler Dünya Almanya'dan koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklama! Tarih verdiler
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