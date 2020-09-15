Paul Ehrlich Ensitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, geliştirdikleri aşının 1. aşama ve 2. aşama klinik deneylerine corona virüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıklayarak aşı ile ilgli ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021'in başında gelebileceğini açıkladı.







Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise "Güvenli ve etkili bir aşı olmasını istiyoruz, dünyadaki ilk aşıyı geliştirmemiz gerekli değil. Aşının onaylandıktan birkaç gün ya da hafta sonra dağıtılabileceğini umuyoruz" dedi.