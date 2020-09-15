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    • 15.09.2020 13:42
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    Son dakika: ü tamamen yok eden antikor keşfedildi!

    Son dakika haberine göre; Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildi. 'li bilim insanlarının keşfine göre; antikordan 10 kat küçük olan koruyucu Ab8 adlı ilacı oluşturmak için kullanılacak. İlacın, dünyayı etkisi altına alan ölümcül türü SARS-CoV-2'ye karşı potansiyel bir koruyucu olması bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    DHA
    Koronavirüsü tamamen yok eden antikor keşfedildi!

    ABD'li bilim insanları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu.

    Birçok ülkede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı ve ilaç çalışması aralıksız sürüyor. ABD'de Cell dergisinde yayımlanan makalede bilim insanları, salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu. Antikordan 10 kat küçük olan antikorun Ab8 adlı ilacı oluşturmak için kullanıldığını ifade edildi. İlacın, dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs türü SARS-CoV-2'ye karşı potansiyel bir koruyucu olacağı tahmin ediliyor.

    İNSANLARA YAN ETKİSİ BULUNMUYOR

    ABD'li bilimadamları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu.

    Yayınlanan makalede, ilaç, testler sırasında enfekte fare ve hamsterlerde hastalığın 'tedavi edilmesinde ve önlenmesinde son derece etkili' olduğu kaydedildi.

    Öte yandan, ilacın insan hücrelerine bağlanmadığı ve bunun da insanlarda negatif yan etkilere neden olmayacağı anlamına geldiği ifade edildi. Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi (UPMC) Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı ve araştırmanın ortak yazarı John Mellors, "Ab8'in, Covid-19 için tedavi potansiyeline sahip olmasının yanı sıra Ab8 insanların SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına yakalanmalarını önlemek için de kullanılabildiğini duyurdu.

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