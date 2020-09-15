İNSANLARA YAN ETKİSİ BULUNMUYOR

ABD'li bilimadamları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı "virüsü tamamen kaybeden" antikor bileşeni keşfedildiğini duyurdu.

Yayınlanan makalede, ilaç, testler sırasında enfekte fare ve hamsterlerde hastalığın 'tedavi edilmesinde ve önlenmesinde son derece etkili' olduğu kaydedildi.

Öte yandan, ilacın insan hücrelerine bağlanmadığı ve bunun da insanlarda negatif yan etkilere neden olmayacağı anlamına geldiği ifade edildi. Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi (UPMC) Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı ve araştırmanın ortak yazarı John Mellors, "Ab8'in, Covid-19 için tedavi potansiyeline sahip olmasının yanı sıra Ab8 insanların SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına yakalanmalarını önlemek için de kullanılabildiğini duyurdu.