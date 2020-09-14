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    • 15.09.2020 01:03
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    Bahreyn'den yeni bir skandal daha! 'le normalleşme ülkesinin çıkarlarını koruyacakmış

    bin Abdullah , Bakanlığın sayfasında yer alan açıklamasında, " ile kurma anlaşması, Bahreyn'in yüksek çıkarlarının, yani devletin varlığının korunmasını amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

    Bahreyn'den yeni bir skandal daha!

    bin Abdullah , Bakanlığın sayfasında yer alan açıklamasında, " ile kurma anlaşması, Bahreyn'in yüksek çıkarlarının, yani devletin varlığının korunmasını amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

    Birleşik Arap Emirlikleri () ile benzer adımlar atmalarının şaşırtıcı olmadığını belirten Al Halife, bunun iki ülke arasındaki güçlü tarihi ilişkileri ortaya koyduğunu dile getirdi.

    "ÖNERİLERİN BAŞARI ŞANSI AZ"
    sorununun üzerinden geçen 73 yılın ardından tehlikenin pek çok Arap ülkesine intikal ettiğini aktaran Al Halife, bu sorunun çözümü için sunulan önerilerin başarı şansının da azaldığını savundu.

    Al Halife, Bahreyn'in, Filistin-İsrail sorununun başlamasından bu yana Filistin'in yanında yer aldığını ve bu tutumunda halen bir değişiklik olmadığını, normalleşme anlaşmasının da bu tutumla çelişmediğini belirtti.

    ABD Başkanı , 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

    Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

    İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin, bugün 'da yapılması bekleniyor.

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