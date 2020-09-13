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    • 13.09.2020 23:32
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    'da darbeci yanlısı sözde hükümet istifa etti!

    'nin hamleleriyle dengeleri değiştirdiği 'da darbeci bir şok daha yaşadı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden lar nedeniyle Tobruk'taki () Başkanı 'e istifasını sundu.

    AA
    Darbeci Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti!

    'nin hamleleriyle dengeleri değiştirdiği 'da darbeci bir şok daha yaşadı.

    Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden lar nedeniyle Tobruk'taki () Başkanı 'e istifasını sundu.

    Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, (uluslararası toplumun tanımadığı) Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükümetin, TM Başkanı Salih'e istifasını sunduğu duyuruldu.

    İSTİFANIN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE MECLİSE SUNULACAK
    Açıklamada, istifanın değerlendirilmek üzere Meclise sunulacağı kaydedildi ancak tarih verilmedi.

    İstifa kararının, Akile Salih'in, Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartları sebebiyle başlayan protestoların nedenlerini tartışmak için hükümetle yaptığı acil toplantı sırasında bildirildiği belirtildi.

    Libya el-Ahrar kanalının, Libya Suç İzleme Örgütüne dayandırdığı bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

    "February" kanalı ise dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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