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    • 13.09.2020 04:30
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    • 13.09.2020 04:48
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    'te Netanyahu karşıtı gösteri

    ’de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle karşıtı gösteri düzenledi.

    AA
    Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

    'teki lık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Başbakan 'yu istifaya çağırdı.

    "Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

    Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapattı.

    Göstericiler, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hükümetin ülke genelinde karantina uygulanması planına tepki gösterdi.

    Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

    Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20'yi geçtiği 'de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

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