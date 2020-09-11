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    • 11.09.2020 20:44
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    halkı için sokaklara döküldü!

    'ın karşısındaki topraklarında yer alan 'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik artan terör saldırılarını kınayan halk, ile birliktelik gösterileri düzenledi.

    AA



    Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib kentinin merkezinde ve çevre ilçelerinde toplanan halk, hem Türk hem de Suriye "devrim" bayrakları ile bir araya geldi.



    "KALPLERİMİZDE KALACAK SERDAR"
    Kent merkezindeki siviller, İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın resmini taşıyarak, "Kalplerimizde kalacak Serdar", "Suriye ve Türkiye halkı birdir" yazılı pankartlarla Türkiye'ye destek sloganları attı.



    Gösterilere katılan sivillerden Abdulhalim Nakouh, terör örgütünün Türkiye ile Suriye halkının arasına fitne sokmak istediğini ifade etti.
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