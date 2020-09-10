Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.09.2020 22:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2020 23:01
    ABONE OL

    Son dakika: 'ye çağrı yaptı

    Son dakika haberi... , " ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı..

    Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'ye çağrı yaptı

    Son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi.

    OLAY

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de artık ortak değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimine karşı açık ve kararlı olmalıyız' diyerek AB'den yaptırım istemişti. Türkiye Dışişleri ise 'Macron'un kendi acziyetinin ve çaresizliğin dışa vurumudur' diyerek tepki göstermişti.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

    Fransız bir milletvekiline yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fransız halkıyla sorunu olmadığını, iki ülkenin müttefik olduğunu, Suriye gibi birçok konuda aynı düşündüğünü söyledi. Çavuşoğlu, (Emmanuel) Macron'un açıklamalarının Türkiye karşıtlığı içerdiğini belirterek Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlardan sonra Fransa'nın tutumunun değiştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Fransa, Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı neden destekliyor?" diye sordu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'ye çağrı yaptı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri