



Filistin Hamas direniş hareketinin siyasi büro şefi İsmail Haniyeh, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ABD'nin aracılık ettiği son anlaşmayı kınayarak, anlaşmadan tek fayda sağlayan tarafların sadece "ABD ve İsrail" olduğunu ifade etti.

Filistin Hamas direniş hareketinin siyasi büro şefi İsmail Haniyeh Lübnan'ın El-Manar televizyonuna BAE ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını değerlendirdi. Haniyeh, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu anlaşmanın tek kazanç sağlayan tarafları olarak nitelendirdi.