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    • Dünya
    • 09.09.2020 18:36
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    • 09.09.2020 18:42
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    'tan ve arasındaki 'ihanet' anlaşması hakkında flaş açıklama:

    destekli ()- anlaşması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan , "Bu anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisinden daha çok ve Netanyahu'ya fayda sağlıyor" ifadelerine yer verdi.



    Filistin Hamas direniş hareketinin siyasi büro şefi İsmail Haniyeh, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ABD'nin aracılık ettiği son anlaşmayı kınayarak, anlaşmadan tek fayda sağlayan tarafların sadece "ABD ve İsrail" olduğunu ifade etti.

    Filistin Hamas direniş hareketinin siyasi büro şefi İsmail Haniyeh Lübnan'ın El-Manar televizyonuna BAE ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını değerlendirdi. Haniyeh, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu anlaşmanın tek kazanç sağlayan tarafları olarak nitelendirdi.

    "ANLAŞMA FİLİSTİN'İN ÇIKARLARINA HİZMET ETMİYOR"
    Abu Dabi'nin Tel Aviv rejimi ile ilişkileri normalleştirme kararını "haksız" olarak belirten Haniyeh, anlaşmanın Filistin ve Filistin halkının çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi. Haniyeh "BAE'nin kendisinden daha çok Trump ve Netanyahu'ya fayda sağlıyor"dedi. Haniyeh, 'Filistinlilerin İsrail'in yerleşim genişletme politikalarına ve işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bölümlerini ilhak etme planlarına karşı birleşmeleri gerektiğini' belirtti. Haniyeh, "Abu Dabi, Beyaz Saray tarafından 13 Ağustos'ta açıklanan normalleştirme anlaşmasının ilhakı engellemek ve İsrail ile Filistin çatışmasına sözde iki devletli çözümü kurtarmak için başarılı bir araç olduğunu iddia ediyor" dedi.



    ARAP BİRLİĞİ'NE TERS DÜŞEN BİR ANLAŞMA
    Haniyeh "Tel Aviv rejimiyle ilişkilerin normalleşmesinin İsrail-Filistin çatışmasının çözümü ve egemen bir Filistin devletinin kurulması bağlamında olması gerektiği şeklindeki uzun süredir devam eden Arap fikir birliğine ters düşen barış anlaşmasıdır" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Dünya Hamas'tan BAE ve İsrail arasındaki 'ihanet' anlaşması hakkında flaş açıklama:
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