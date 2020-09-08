VİRÜSÜN KIŞ AYLARINDA ARTMASINDAN ENDİŞE ETMEK YERİNE DAVRANIŞLARA ODAKLANMALI

Bununla birlikte, ikinci bir corona virüs dalgasının ne zaman ortaya çıkabileceğine dair bir araştırma yapan doçent, virüsün mevsimsel ilişkisi yerine, asıl kaynağı olan toplu etkinliklere yönelinmesi gerektiğini söyledi. NTV'de yer alan habere göre, Neuman, "Corona virüs vakalarının kış aylarında artacağından endişe etmek yerine, potansiyel bir Covid-19 kaynağı olan ve özellikle de maskelerin takılmadığı ve farklı ailelerden insanların bir araya geldiği okul, ofis, parti ve restoran gibi yerlerde, bulaşmaya yol açan davranışlara odaklanın" dedi.