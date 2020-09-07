



AŞI EKİM SONU HAZIR OLABİLİR

Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.

Demokrat rakibi Biden'ın Kovid-19 politikalarını da sert bir dille eleştiren Trump, "Biden'ın planı tüm ülkenin ekonomik faaliyetini durdurmak. Biden, on milyonlarca insanı işten çıkaracak, bu da kalp hastalıklarına, depresyonlara, intiharlara ve madde bağımlılıklarına yol açacak." yorumunda bulundu.

"BİDEN KAZANIRSA, ÇİN DE KAZANMIŞ OLACAK"

Trump, Biden'ı "Çin yanlısı" olmakla itham ederek, "Biden, ülkemizi virüse, ailelerimizi şiddetçi kalabalıklara, iş gücümüzü de Çin'e teslim etmek istiyor." ifadesini kullandı.

Biden'a "ahmak insan" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Seçimleri Biden kazanırsa, Çin de kazanmış olacak. Çin ülkemizin sahibi olacak." dedi.