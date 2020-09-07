Kurtarılan turistlerden birinin Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Yola çıktıktan bir süre şaşırdık ve yanlış bir yola girdik. Sonra kaybolduk. Yiyeceğimiz yoktu, gün boyunca ağaçlardan ve çalılardan topladığımız meyveleri yedik. Çadırlarımız da yoktu bu yüzden yağmurluklarımıza sarınarak uyuduk" ifadelerini kullandı. Turistlerin, yola çıkmadan önce Rusya İçişleri Bakanlığı'nı bilgilendirmediği belirtildi.

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR