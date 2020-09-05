Polis tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin dün akşam çöp tenekelerinden barikat kurarak ateşe verdiği ifade edilirken, tuğla ve şişeler ile polise saldırdığı aktarıldı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildiğini ve şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını açıkladı.

Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung yaptığı açıklamada, polise saldırarak ve barikatlar kurarak yaşam alanı açılamayacağını dile getirdi. Jung, "Binaların işgal edilmesi ile yaşam alanı mücadelesi ağır bir yara almıştır" ifadelerini kullandı.