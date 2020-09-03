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    • 03.09.2020 19:58
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    Son dakika: 'dan açıklama: ve teknik görüşme kararı aldı

    Son dakika haberi... Stoltenberg, ve 'ın yı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını bildirdi.

    Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı

    Son dakika haberine göre, Jens Stoltenberg, ve 'ın 'de yı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı.

    Stoltenberg, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." ifadesini kullandı.

    Türkiye ve Yunanistan'ı "iki değerli müttefik" olarak niteleyen Stoltenberg, 'nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu belirtti.

    Stoltenberg, "NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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