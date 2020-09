"ARTIK BİR YERDE RUSYA DENİLDİĞİ AN TELEVİZYONU KAPATIYORUM"

Demokratların sürekli kendisi ile Rusya'yı bağdaştırmasına da tepki gösteren Trump, "Bu manyaklar, her zaman Rusya hakkında konuşuyor, hiç Çin hakkında konuşmuyor. Artık bir yerde Rusya denildiği an televizyonu kapatıyorum." ifadesini kullandı.

Biden'ın siyasi yaşamı boyunca El Kaide terör örgütü elebaşı Usame Bin Ladin ve İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı çıktığını belirten Trump, Biden'ın DEAŞ'ın ortaya çıkışını da izlediğini söyledi.