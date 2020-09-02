Osmanlı'dan sonra ilk..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda inşa edilen bu güçlü süreç, Amerikan medyası tarafından mercek altına alındı.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden biri olan Washington Post'ta yayınlanan analizde; Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından ilk kez bu kadar geniş bir küresel ayak izine sahip olduğunu yazdı.

Bilindiği üzere; Türkiye, Suriye'de Amerika ve Avrupa'nın desteklediği teröristleri Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile etkisiz hale getirdi ve bölgede barış ortamını sağladı.