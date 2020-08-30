Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.08.2020 21:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2020 21:35
    ABONE OL

    ’na

    ’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ’na düzenlendi. Irak Başbakanlığına bağlı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet katyuşa roketi düştüğü belirtildi.

    Bağdat Uluslararası Havalimanı’na saldırı

    'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 'na düzenlendi. Irak Başbakanlığına bağlı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet katyuşa roketi düştüğü belirtildi.

    Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir hasarın veya can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Saldırıları herhangi bir taraf üstlenmezken, saldırıların arkasında Iraklı Hizbullah Tugayları'nın yanı sıra 'a yakınlığıyla bilinen grupların olduğunu iddia ediyor.

    Öte yandan Irak'ta son günlerde ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı 'ye ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu askeri üslere çok sayıda roketli saldırı düzenlendi.

    Dün akşam saatlerinde ise Yeşil Bölge'de bulunan boş bir eve 1 adet katyuşa roketi düşmüştü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri