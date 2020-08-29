Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor

Kazakistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) klinik denemeler listesine alındı.

Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu kararıyla karantina rejimi 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Karara göre, Bakü ve Sumgayıt kentleri ile Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak. Yeni kararla müze ve sergi salonlarının açılmasına izin verilirken ülkenin kara ve hava sınırları ise eylül sonuna kadar kapalı olacak.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.