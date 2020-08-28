ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Okulu'ndan bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve tıp doktoru Profesör William Schaffner "Haftalar geçtikçe virüsün ABD'de özellikle de daha kalabalık bölgelerde düşündüğümüzden daha erkenden yayıldığı netleşti" ifadelerini kullandı.

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Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Amesh A. Adalja da "Koronavirüs kapan birçok kişi komplikasyonsuz bir enfeksiyona sahipti ve bu nezle ya da gripten ayırt edilemiyordu" dedi.

Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre koronavirüs bulaşma vakalarının yüzde 40'a kadarında hastalar asemptomatik vakalardan oluşuyor bu kişiler yani hastalık belirtisi göstermiyorlar.