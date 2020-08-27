Son dakika: Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin flaş açıklama: Çözüm yolu diyalog

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimden "endişeli" olduğunu belirterek, taraflara "diyalog" çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.



DİYALOG ÇAĞRISI

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı "endişeli" olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

Başkan Erdoğan ve Trump'ın görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı kaydedildi.