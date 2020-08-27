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    • 27.08.2020 07:34
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    Son dakika: Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin flaş açıklama: Çözüm yolu diyalog

    Son dakika haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Erdoğan ve Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Trump, Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'de ve arasında artan gerilimden "endişeli" olduğunu belirterek, taraflara "diyalog" çağrısı yaptı.

    ABD'den kritik görüşme ile ilgili flaş açıklama

    Başkanı , Başkan ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'de ve arasında artan gerilimden "endişeli" olduğunu belirterek, taraflara "diyalog" çağrısı yaptı.

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

    DİYALOG ÇAĞRISI
    Görüşmede Trump'ın müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu 'de artan tansiyondan dolayı "endişeli" olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

    Başkan Erdoğan ve Trump'ın görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı kaydedildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin flaş açıklama: Çözüm yolu diyalog
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