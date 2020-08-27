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    • 27.08.2020 11:36
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    Stoltenberg'ten son dakika açıklaması: Kriz dayanışma ruhuyla çözülmeli

    dünyanını bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki krizin ittifak içinde dayanışma ruhuyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

    Kriz dayanışma ruhuyla çözülmeli

    Stoltenberg, Başbakanı Angela ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, 'deki gerginlikten herkesin endişe duyduğunu belirtti.

    Almanya'nın tansiyonu düşürme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, "Bu kriz ittifak içinde dayanışma ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmelidir. Diyalog ve gerilimin düşürülmesi herkesin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

    Almanya Başbakanı Merkel ise iki ülkesi arasında geçtiği için Akdeniz'in doğusundaki gerilimden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

    Merkel, Almanya'nın (Doğu Akdeniz'de) tansiyonun düşmesi için çaba sarf ettiğini anımsatarak, bu konuda izlenecek doğru yolu ve imkanları ele alacaklarını ifade etti.

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