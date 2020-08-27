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    • Dünya
    • 27.08.2020 22:57
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    • 27.08.2020 22:57
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    ’taki ’ye

    ’ta lar devam ediyor. bağlı tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçiliği binasının yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı ’ye roketli saldırı düzenlendiği duyuruldu. Yeşil Bölge yakınlarındaki el-Cadiriye bölgesine 1 adet katyuşa roketinin düştüğü kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu can ve mal kaybını yaşanmadığı aktarıldı.

    Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

    'ta lar devam ediyor. bağlı tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçiliği binasının yanı sıra hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı 'ye roketli saldırı düzenlendiği duyuruldu. Yeşil Bölge yakınlarındaki el-Cadiriye bölgesine 1 adet katyuşa roketinin düştüğü kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu can ve mal kaybını yaşanmadığı aktarıldı.

    Güvenlik Ağı, saldırının başkentteki el-Dore otobanı üzerinden yapıldığını açıkladı.

    Öte yandan ABD, saldırıların yanlısı Şii silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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    Haberler Dünya Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı
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