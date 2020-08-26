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    • Dünya
    • 26.08.2020 21:53
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    • 26.08.2020 21:53
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    'de tehlikeli yakınlaşma! aracının askeri aracına çaptığı öne sürüldü

    'in, 'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün 'nin doğusunda Rus konvoyundan bir aracın, "kasti olarak" Amerikan suna ait bir araca çarpması sonucu en az 4 yara aldı.

    'in, 'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün 'nin doğusunda Rus konvoyundan bir aracın, "kasti olarak" Amerikan suna ait bir araca çarpması sonucu en az 4 yara aldı.

    Yetkililer, kazanın meydana geldiği alanda helikopterinin hızlı ve alçak uçuş yaptığını, bunun genellikle alandaki askerleri dağıtmak için kullanılan bir taktik olduğunu ifade etti.

    PENTAGON SESSİZ KALDI
    Haberde, ilk anlardan itibaren ABD ordusunun durumdan haberdar olduğuna ancak buna rağmen ABD () henüz resmi bir açıklama yapmadığına işaret edildi.

    Olayda yaralanan Amerikan askerlerinin durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

    Bu olayın, "Suriye rejimini destekleyen Rus birlikleri ile ABD ordusunun Suriye'de karşılaşması sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı ilk olay" olduğu belirtildi.

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