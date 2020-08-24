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    • 24.08.2020 09:02
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    Ülke şokta! 'da sıcak hava 170 can aldı

    'da son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle başkent 'da 170 kişi hayatını kaybetti. Tokyo'da hava sıcaklığı temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

    Ülke şokta! Sıcak hava 170 can aldı

    'nın başkenti 'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı.

    Tokyo Metropol Valiliği Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

    Bu verilere göre, son 9 günde yaşları 60 ila 90 arasında 22 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece ağustos başından beri başkent metropolünde sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. 22 kişiden 21'inin evlerinde hayatını kaybettiği, 20'sinin evde havalandırma sistemi kullanmadığı kaydedildi.

    Düzenli havalandırma ve sıkça su tüketimi uyarılarının yapıldığı Tokyo'da hava sıcaklığı temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

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