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    • 24.08.2020 13:12
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    'de doğal gaz boru hattında ! Terör saldırısından kaynaklandığı duyuruldu

    Son dakika haberine göre, yönetimi, başkent yakınlarında gerçekleşen nın bir terör saldırısından kaynaklandığını duyurdu. 'nin özel temsilcisi ise, doğrudan terör örgütü 'ı işaret etti.

    'nin başkenti 'ın köylerinden geçen Hattı'nda Pazartesi günü bir meydana geldi.

    Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe ulaşırken, resmi medya Ed Dumeyr ve Adra köyleri arasındaki patlamanın bir 'terör saldırısı' olduğunu duyurdu.

    Patlamayla birlikte birçok yerde elektrikler kesilirken, başkent Şam sakinlerinden biri elektriklerin gün içinde yeniden geldiğini söylüyor.

    'dan başlayıp ve Suriye'ye kadar uzanan Arap Gaz Boru Hattı'ndaki saldırıya ilişkin 'den de bir açıklama geldi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, saldırıyı terör örgütü 'ın gerçekleştirdiğini söyledi.

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