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    • 25.08.2020 06:23
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    Son dakika: Trump'tan Rahip Brunson ile ilgili Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Minnettarız

    Son dakika haberine göre, ABD Başkanı , ABD'li rahip 'un serbest bırakılmasından dolayı 'ye minnettar olduklarını vurgulayarak, "Başkan çok iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

    Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü

    ABD Başkanı , Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması için, 'da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

    Yaklaşık 50 ülkede tutuklu ya da rehin tutulan vatandaşlarını geri döndürdüklerini vurgulayan Trump'ın misafirleri arasında, İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı da vardı.



    "Şunu söylemeliyim ki, Başkan Erdoğan çok iyiydi." ifadesini kullanan Trump, Brunson'ın "suçsuz" olduğunu savundu.

    ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ
    Trump, "Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın." diye konuştu.


    Brunson ise bunun üzerine, "Türk halkını seviyoruz." ifadesini kullandı ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

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