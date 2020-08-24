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    • 24.08.2020 09:31
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    lideri Kim Jong-un komada mı? Dünya bu iddiayla çalkalanıyor

    Geçtiğimiz aylarda da sık sık sağlık sorunlarıyla gündeme gelen lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği ve iktidarı kardeşine devrettiği iddiası gündeme geldi. İşte dünyayı sarsan son dakika haberinin detayları.

    Kim Jong-un komada mı?

    Güney Kore medyasına konuşan eski danışman, "Onun komada olduğunu tahmin ediyorum, fakat henüz hayatta. Kendisi bu yıl çok az kamuoyunun karşısına çıktı. Bunun sebebi de sağlık durumu" dedi.



    DE FACTO İKİNCİ LİDER OLDU
    Kim Jong-un'un son dönemde siyaset sahnesinde yükselen kız kardeşi Kim Yo Jong'un ülke yönetimine dahil olduğunu söyleyen Chang Song-min, "Ülkenin yönetimini kardeşi üstlendi. Fakat henüz net bir geçiş süreci yaşanmadı. 33 yaşındaki kardeşi ülkeyi de facto ikinci lider olarak yönetiyor" ifadesini kullandı.



    KALP AMELİYATI GEÇİRDİĞİ İDDİASI VAR
    Nisan ayında kalbini tutarak yere yığıldığı iddiası ortaya atılan Kim Jong-un'un bir kalp ameliyatı geçirdiği öne sürülmüş ve Kuzey Kore liderinin uzun süre yoğun bakımda kaldığı açıklanmıştı. O dönemde Kim Jong-un'un yaşamını yitirdiği de öne sürülmüştü.



    DE FACTO NE DEMEK?
    De facto veya de fakto, "gerçekte", "uygulamada", "fiilen", "fiilî" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiş. "Kanuna göre" veya "hukukî olarak" anlamına gelen "de jure" ile karşıt olarak sıkça kullanılır.
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