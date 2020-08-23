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    • Dünya
    • 23.08.2020 21:49
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    • 23.08.2020 21:49
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    İran ’ndeki nın nedeni belli oldu

    İran’daki ’nde 2 Temmuz tarihinde meydana gelen ülkede şok etkisi yaratmıştı. Söz konusu patlamanın nedeni belli oldu. Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu doğruladı.

    İran'daki patlamanın nedeni belli oldu

    İran'ın İsfahan şehrinde bulunan 'nde 2 Temmuz tarihinde meydana gelmişti. Gerçekleşen patlama nedeniyle tesisin açık alanında bulunan çelik konstrüksiyon inşaatı zarar görmüş ancak nükleer faaliyette aksama olmadığı bildirilmişti.

    İranlı yetkililer patlamaya ilişkin ilk yaptıkları açıklamalarda, olayın nasıl meydana geldiğini bildiklerini ancak güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihte açıklama yapılacağını belirtmişlerdi.

    Kemalvendi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu duyururken, "Yapılan ilk güvenlik incelemeleri patlamanın bir sabotaj sonucu meydana geldiğini göstermekte" ifadelerini kullandı. Nükleer tesiste gerçekleşen patlamanın neden kaynaklandığına ve sabotajın kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi vermeyen Kemalvendi, sabotaja ilişkin ayrıntıların emniyet kaynaklarınca uygun bir zamanda paylaşılacağını aktardı.

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