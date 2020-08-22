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    • 22.08.2020 20:33
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    Ülkede alarm verildi! Adım adım yaklaşıyor

    'de güney kıyılarına yaklaşan iki tropik için alarm verildi. Marco ve Laura adı verilen fırtınaların bazı eyaletleri ciddi şekilde vurabileceği belirtildi.

    Ülkede alarm verildi! Adım adım yaklaşıyor

    'nin güney kıyılarına yaklaşan iki tropik nın güneydeki bazı eyaletleri ciddi şekilde vurabileceğinden endişe ediliyor.

    Amerikan medyasında yer alan e göre, Marco ve Laura adı verilen iki tropik fırtına aynı anda Meksika Körfezi'ne doğru hareket ediyor.

    Meteoroloji yetkilileri, Laura'nın Porto Rico üzerinde ciddi yağışlar bıraktığını, Marco'nun ise Yucatan Yarımadası civarında seyrettiğini açıkladı.

    Söz konusu iki fırtınanın Meksika Körfezi'nde kasırga düzeyine erişmesinin muhtemel olduğunu belirten yetkililer, bu durumunda ABD'nin güney sahillerinin "tarihi ölçekte" tahribat görebileceği uyarısında bulundu. Özellikle Teksas ve Louisiana eyaletlerinin söz konusu fırtınaların hedefi olabileceği kaydedildi.

    Colorado State Üniversitesinden kasırga araştırmacısı Phil Klotzbach, 1900'lü yılların başından bu yana ABD'nin güney sahillerini iki kasırganın aynı anda vurmadığını, bunun gerçekleşmesi durumunda bir ilk olacağını belirtti.

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