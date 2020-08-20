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    • 20.08.2020 09:08
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    Son dakika: ve çevresinde gerginlik tırmanıyor! 'dan bölgeye takviye

    Son dakika haberi... ’de rejim güçlerinin karadan, ’nın havadan saldırıları sürerken muhalifler 4 İHA düşürdüklerini açıkladı. İHA’ların üçünün Ruslara birinin de ABD’ye ait olduğu anlaşıldı. İdlib ve çevresinde gerginliğin giderek tırmanması üzerine , kapsamlı güvenlik önlemlerine başvururken, bölgedeki gözlem noktaları güçlendirildi. Önceki akşam İdlib’in kuzeyindeki “Kefirlusin bölgesinden İdlib’e giren çok sayıda ve mühimmat gözlem noktalarına ulaştı.

    Gerginlk tırmanıyori! TSK'dan bölgeye takviye

    rejim güçlerinin muhalif gruplara yönelik saldırılarına havadan destek veren , önceki gün ten bu yana en kapsamlı hava harekâtını gerçekleştirdi. Muhalif gruplar ise bölgede üçü Rusya'ya ait dört SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı.

    Dördüncü SİHA'nın ABD'ye ait, "MQ-9 Reaper" tipi keşif uçağı olduğu anlaşıldı. Düştükten sonra geniş bir alana dağılan ve yanan uçağa ilişkin görüntünün servis edilmesi sonrası ABD açıklama yapmak zorunda kaldı. Bakanlık, 18 Ağustos'ta MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA uçaklarından ikisinin kaybını doğruladı. Açıklamada, söz konusu araçların yerden darbe almadan havada çarpıştığı ifade edildi.



    TSK'DAN TAKVİYE
    Milliyet'te yer alan habere göre Rusya'nın havadan, rejim sunun da karadan gerçekleştirdiği saldırılar üzerine bölgenin bir çok noktasında yoğun çatışmalar başladı ve ateşkes fiilen sona erdi. Rejim, çatışmaların sürdüğü güney cephesine takviye güç ve askeri teçhizat sevk etti. Rejim ordusu topçuları, Kanasfara, Safuhin, Fatirah köyleri yakınlarındaki muhalif mevzileri sık sık bombaladı. Lazkiye'nin kuzeyindeki Kabani ve Duveir Akrad köyleri yakınlarındaki muhalif grup mevzileri de topçu atışlarına hedef oldu.

    İdlib ve çevresinde gerginliğin giderek tırmanması üzerine , kapsamlı güvenlik önlemlerine başvururken, bölgedeki gözlem noktaları güçlendirildi. Önceki akşam İdlib'in kuzeyindeki "Kefirlusin bölgesinden İdlib'e giren çok sayıda ve mühimmat gözlem noktalarına ulaştı.

    MUHALİFLERDEN TATBİKAT
    Suriye'nin kuzeybatısındaki çok sayıda milis grubun birleşmesi ile kurulan Suriye Ulusal Ordusu (SNA) ise, rejimin İdlib'e yönelik olası büyük saldırısına hazırlık için eğitim tatbikatı düzenledi. Zırhlı araçlar ve ağır silahların da kullanıldığı tatbikata katılan SNA kuvvetleri, Türk ve Suriye bayrakları ile görüntü verdi.

    Tatbikatta, rejimin kapsamlı saldırısına karşı koyulması ve karşı saldırıya geçilmesi de dahil kuvvetler kapsamlı eğitimden geçirildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: İdlib ve çevresinde gerginlik tırmanıyor! TSK'dan bölgeye takviye
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