Libya'da yargısız infazlar, cinayetler, işkence, kötü muamele, cinsel şiddet, kaçırmalar ve diğer insan hakları ihlallerinin "cezasızlık ortamında" devam ettiğini aktaran Bachelet, ayrıca insan hakları savunucuları, gazeteciler ve aktivistlerin de saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

BM İnsan Hakları Konseyinin 22 Mart'ta düzenlenen oturumunda, 2016 yılı başından bu yana Libya'daki insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini raporlamak için BM İnsan Hakları Konseyine bağlı bir misyon kurulması kararlaştırılmıştı.