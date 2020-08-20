Ülkemiz ise yürüttüğü başarılı politikalar sonucunda salgını kontrol altına aldı ve "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.

"ANİ KARAR DEĞİŞİKLİKLERİ OLABİLİR"

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından yapılan açıklamada "Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Hırvatistan, Avusturya ile Trinidad ve Tobago'yu koronavirus seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek" ifadelerine yer verildi.