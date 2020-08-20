Avrupa'da koronavirüs kabusu ikinci dalga etkisiyle yeniden alevlendi. Ülkelerdeki vaka ve ölüm oranlarının artmasıyla İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarttı.
Ülkemiz ise yürüttüğü başarılı politikalar sonucunda salgını kontrol altına aldı ve "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.
"ANİ KARAR DEĞİŞİKLİKLERİ OLABİLİR"
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından yapılan açıklamada "Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Hırvatistan, Avusturya ile Trinidad ve Tobago'yu koronavirus seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek" ifadelerine yer verildi.
Verilerin, Portekiz'in "güvenli ülkeler" listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, liste konusundaki ani karar değişiklikleri konusunda uyardı.
100 BİN KİŞİDE 20'DEN FAZLA VAKA GÖRÜLÜRSE ÇIKARTILIYOR
İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.
Hırvatistan'ın ortalama vaka sayısı, geçen hafta 100 bin kişide 29,5'e yükselmişti.
İngiltere, daha önce de İspanya ve Fransa'yı listeden çıkararak, bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.
Türkiye, İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.