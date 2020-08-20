Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.08.2020 16:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2020 16:33
    ABONE OL

    İngiliz 'tan 'ye övgü dolu sözler: Güvenli tatilin tek adresi Türkiye

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle insanlar tatil yapmak için farklı ülkelere gitmekten çekinirken aldığı önlemlerle adını dünyaya duyurdu. ’da tatil yapan İngiliz gazetesinin gezi editörü , “Güvenli tatilin tek adresi Türkiye” dedi.

    Güvenli tatilin tek adresi Türkiye

    İngiliz gazetesinin gezi editörü 'ye övgüler yağdırdı.

    'da yaptığı tatili kaleme alan Haslam "Güvenli tatilin tek adresi Türkiye" derken, tatili boyunca 'de olduğundan daha güvende olduğunu söyledi.

    , , ilk günden beri hiçbir Covid-19 önlemi almazken, Türkiye'de otellerin Güvenlik Sertifikası aldığını belirten Haslam, oteldeki pandemi önlemlerine de övgüler yağdırdı.

    Denize giren, yamaç paraşütü yapan çevredeki restoran ve kafelerde zaman geçiren Haslam, gittiği her yerde güvenlik tedbirlerin çok başarılı bir şekilde alındığını ve herkesin maskeli olduğunu, temasa müsaade etmediğini, neredeyse her noktada dezenfektan bulunduğunu ve ateş ölçümü yapıldığını belirterek bu tedbirlerin diğer Avrupa ülkelerindeki tatil beldelerinde olmadığını da yazısına ekledi.

    Otellerde çokça sağlık birimlerinin olduğunu, PCR testi yapılabildiğini ve karantina için tecrit edilmiş özel odalar olduğundan da bahseden Haslam, sosyal mesafenin de bulunduğu her yerde başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

    Haslam yazısının son kısmında ise "dünya pandemiden kırılırken, herkes yeni normale alışırken insan Türkiye'de salgın hastalık olduğunu unutuyor" ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İngiliz The Times'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Güvenli tatilin tek adresi Türkiye
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri