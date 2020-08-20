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    • 20.08.2020 22:15
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    • 20.08.2020 22:15
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    Batı'nın kirli yüzü! umut yolculuğuna çekti

    Balkan ülkelerinden , olası yeni bir düzensiz hareketliliğini engellemek amacıyla ile sınırına çekmeye başladı. Sırbistanlı yerel yetkililer, sınıra tel örgü çekilmesinin () ile yapılan anlaşma kapsamında olduğunu belirtirken, tel örgünün olası yeni bir düzensiz göç dalgasını önlemek amacıyla alınmış bir tedbir olduğunu söyledi.

    Batı'nın kirli yüzü!

    Balkan ülkelerinden Sırbistan, olası yeni bir düzensiz göçmen hareketliliğini engellemek amacıyla Kuzey Makedonya ile sınırına tel örgü çekmeye başladı.

    Kuzey Makedonya'nın Kumanova şehrine bağlı Tabanovtse köyü yakınlarında işçilerin yoğun bir şekilde sınıra dikenli tel çektikleri görüntülendi.

    Sırbistanlı yerel yetkililer, sınıra tel örgü çekilmesinin Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşma kapsamında olduğunu belirtirken, tel örgünün olası yeni bir düzensiz göç dalgasını önlemek amacıyla alınmış bir tedbir olduğunu söyledi.

    Özellikle 2015 yılında, düzensiz göçmenler, Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için Yunanistan-Kuzey Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan güzergahını yoğun bir şekilde kullanmıştı.

    Her gün yüzlerce göçmenin geçtiği Batı Balkan rotası, AB'nin kararıyla 2016 yılında kapatılmıştı
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