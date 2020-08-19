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    • 19.08.2020 09:43
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    Son dakika: Azerbaycan'dan açıklaması: 'deki faaliyetlerini kararlılıkla destekliyoruz

    Son dakika haberi! , 'nin 'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

    Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

    , 'nin 'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

    Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını belirtti.

    Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimlerin bir an önce çözülmesini umduklarına işaret eden Abdullayeva, "Kardeş Türkiye'nin barış ve istikrara yönelik ve uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ermenistan'ın Türkiye aleyhine asılsız suçlamalar içeren tutum ve açıklamaları, Akdeniz'deki hassas durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı ve reddedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.


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