Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.08.2020 11:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2020 11:38
    ABONE OL

    Son dakika: ’da kutlamalarında gerçekleştirildi! 10 kişi yaralandı

    ’ın başkenti Kabil’de 101’inci kutlamaları sırasında diplomatik temsilciliklerin bulunduğu bölgeye yönelik düzenlenen da 10 sivilin yaralandığı ifade edildi.

    Bağımsızlık günü kutlamalarında roketli saldırı! 10 kişi...
    'ın 101'inci nde, başkent Kabil'deki diplomatik bölgeye düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tariq Aryan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Roketler, Kabil'in 8. (şehrin doğusu) ve 17. (şehrin kuzeyi) bölgelerinden iki araçtan ateşlendi" dedi. Ateşlenen 14 roketin sivil bölgelerine ve evlere isabet ettiğini söyleyen Aryan, "Maalesef olaylarda 4'ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere 10 sivil yaralandı. İki zanlı ise şehrin 17. bölgesinde tutuklandı" diye konuştu.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
    Haberler Dünya Son dakika: Afganistan’da bağımsızlık günü kutlamalarında roketli saldırı gerçekleştirildi! 10 kişi yaralandı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri