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    • 17.08.2020 22:55
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    lideri Kim Jong-un, yozlaşmanın sembolü olarak gördüğü evcil köpeklerin toplatılması için talimat verdi

    lideri Kim Jong-un'un "ülkedeki tüm evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği" iddia edildi. Bir kaynak, Kim'in, evcil köpekleri " ideolojisinin ve yozlaşmanın sembolü" olarak gördüğünü belirtti.

    Kim'den köpek talimatı

    Daily Mail'in haberine göre, Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesine açıklama yapan bir kaynak, Kim'in, evcil köpekleri "burjuva ideolojisinin ve kapitalist yozlaşmanın sembolü" olarak gördüğünü söyledi.

    İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, yetkililerin köpek beslenen evleri tespit ettiğini, sahiplerini hayvanlarını vermeye zorladığını ya da hayvanlara zorla el koyduğunu iddia etti.

    Haber kaynağı, "Bazı köpekler, devletin işlettiği hayvanat bahçelerine gönderiliyor ya da köpek eti restoranlarına satılıyor." ifadesini kullandı.

    HAYVANLARIN GIDA SIKINTISININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KULLANILABİLECEĞİ ENDİŞESİ

    Kuzey Koreli evcil köpek sahipleri de hayvanların ülkedeki gıda sıkıntısının önüne geçmek için kullanılabileceğinden endişe ettiği belirtildi.

    Birleşmiş Milletlerin (BM) bir süre önce yayımladığı bir rapor, Kuzey Kore'nin 25,5 milyon nüfusunun yüzde 60'ının, Pyonyang yönetiminin nükleer programı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlarla kötüleşen "yaygın gıda kıtlığı" ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştu.
    Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kapitalist yozlaşmanın sembolü olarak gördüğü evcil köpeklerin toplatılması için talimat verdi
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