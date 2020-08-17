Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık şekilde desteklediklerini belirterek, "Türkiye bölgede uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktadır." dedi.

Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasını ve Azerbaycan'ın tutumunu yerel basına yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

Ermenistan'ın bölgede barış ve istikrarı engelleyen saldırı politikasından vazgeçmek yerine "saçma açıklamalar" yaptığını ifade eden Hacıyev, Erivan yönetiminin işgalci politikalarını saklamak için diğer ülkelere karşı yalan ve sahte ithamlarda bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan topraklarını yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutan ve devlet armasında halen Ağrı Dağı'nın resmini bulunduran Ermenistan'ın bu açıklamasını hem gülünç hem de kendilerini ilgilendirmeyen konulara müdahale etme girişimi şeklinde değerlendiren Hacıyev, "Herkesin yerini bilmesi ve sınırı aşmaması gerektiğini düşünüyorum. Diplomasi ciddi bir alandır ve sorumsuz beyanlara yer yoktur. Böyle bir açıklama ile Ermenistan her şeyden önce kendini küçük düşürüyor. Eminim Ermenistan'ın Doğu Akdeniz'deki olaylardan haberi yoktur ve açıklamalarının tek sebebi konunun Türkiye'yi ilgilendirmesidir." dedi.

Hacıyev, Ermenistan'ın Sevr Antlaşması hakkındaki açıklamasına ilişkin ise bu ülkenin geçmişin esiri olmaktan kurtulmak, nefreti bir kenara bırakmak ve komşularıyla barış içinde yaşamayı öğrenmekten aciz olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi günde de kötü günde de birbirini desteklediğini ifade eden Hacıyev, "Azerbaycan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık şekilde desteklemektedir. Türkiye bölgede, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktadır." ifadesini kullandı.