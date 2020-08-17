Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Fox News kanalında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Dünya çapında bir satranç oyuncusu" ifadesine yer verdi. Peki Trump'ın söylemiş olduğu bu sözlerin anlamı ne? Doç.Dr. Hasan Basri Yalçın A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında bu sözleri açıkladı.

Yalçın, "Biz daha Biden'ın sözlerine konuşurken, Trump'ın bu açıklamayı yapması meseleyi daha da ilgin hale getiriyor. Benim ilk tepkim şöyle oldu; Türkiye'de biz siyasi yelpazenin iki tarafından bahsediyoruz. Bir Tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu, diğer taraftan da onu destekleyenlerin olduğu... Bir diğer taraftan da Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapan bir muhalefetten bahsediyoruz. İki tane de ABD Başkan adayının Türkiye'ye bakışlarından mukayese edin! Biden'ın kullandığı ifadelerden bazılarına dikkat edin. "Elemanları açıkça destekleme yöntemine geçmeliyiz" diyor. Biden Türkiye'deki muhalefeti bir eleman olarak görürken; Trump, diğer dünya liderlerinin Erdoğan'ı usta bir satranç oyuncusu olarak gördüklerini, ona nüfus edemediklerini Trump'tan da yardım istediklerini anlattıkları… Yani bir taraftan bizim muhalefete birileri bir piyon gibi bir unsur olarak baktığı, diğer taraftan da ABD Başkanı'nın dünya siyasetinden bahsederken en önemli isimlerden biri olarak bahsetmek zorunda kaldığı Erdoğan'dan bahsediyoruz." dedi.