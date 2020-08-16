Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.08.2020 10:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2020 10:57
    ABONE OL

    Son dakika: 'tan 'a tehdit mesajı: Yeni yaptırımlar gelecek

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı , 'a yönelik 18 Ekim'de süresi dolacak olan silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne () sundukları karar tasarısının reddedilmesine tepki göstererek, gelecek hafta İran’a yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

    Trump'tan İran'a tehdit mesajı: Yeni yaptırımlar gelecek

    Başkanı , eyaletinin Bedminster kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin () önceki gün 'a yönelik silah ambargosunun uzatılmaması kararını hiç beklemediklerini belirterek, "Buna karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta açıklayacağım göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

    TRUMP, PUTİN'İN TOPLANTI ÖNERİSİNİ REDDETTİ
    ABD Başkanı Donald , Devlet Başkanı 'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu İran tasarısının reddedilmesinin ardından konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, , , ve Rusya devlet başkanlarıyla video konferans toplantısı önerisine şimdilik katılmayı düşünmediğini ifade etti.

    ABD'nin, İran'a yönelik silah ambargosunu süresiz olarak uzatılmasına yönelik sunduğu karar tasarısı 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyde iki lehte, ikisi aleyhte ve 11 çekimser oyla reddedilmişti.

    Açıklamasında lere de değinen Trump, New Jersey eyaletinde kendisine ait golf kulübünde düzenlediği basın toplantısında, "Posta yoluyla oylama feci olacak, ülkemizi dünya da alay konusu haline getirecek" dedi. Postayla yapılan seçimin bir felaket olacağını ve sayılmasının aylar süreceğini belirten Trump, eyaletler 3 Kasım'da yapılacak seçimler için posta yoluyla genel oylama yapmaya devam ederse, sonuçların açıklanmasında kaos ve büyük gecikmeler olacağını söyleyerek ülkede için felaket olacağını söyledi.

    , New Jersey ve başka bölgelerde büyük ölçüde posta yoluyla yapılan ön seçim ve ikinci tur seçimlerle ilgili sorunları gerekçe göstererek, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oylamanın felaketle sonuçlanacağını bir kez daha tekrarlayan Trump, "Posta yoluyla yapılacak oylamayla ilgili sorun, seçimin ne zaman bittiğini asla bilemeyeceğiniz ve sonuçlar aylarca veya yıllarca gelmeyecek" dedi.

    Haberler Dünya Son dakika: Trump'tan İran'a tehdit mesajı: Yeni yaptırımlar gelecek
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri