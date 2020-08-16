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    • 16.08.2020 17:36
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    Durumun ciddiyetini anlayan Rumlar panikte: " bizi aldattı, blöf yapmıyor"

    ’ın açılması ile ilgili ’nin attığı adımların ciddiyetini sonunda fark eden Rumlar " blöf yapmıyor" ifadelerini kullandı. gazetesi de yorum herinde Rum yönetimini Maraş konusunda sert sözlerle eleştirirken bizi aldattı" ifadelerini kullandı.

    Rum liderler bizi aldattı,Türkler blöf yapmıyor

    'ta 'sözde' Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, 'Hayelet Şehir' olarak bilinen 'ın açılacağını, in blöf yapmadığını söyledi.

    Maraş'ın açılmasının kendileri için olacağını ifade eden Yoannu, "Türkler blöf yapmıyor. Maraş'ın yerleşime açılmasını engellemek için belediye olarak elimizden geleni yapacağız, bütün karar merkezlerine başvuracağız. Maraş'ın tamamen yerleşime açılması kararı aslında Kıbrıs sorununa mezar taşı olur, uzlaşılmış çözüm çerçevesi içerisindeki çabaların sonu olur. Kapalı Maraş yalnız Maraş'ı ve Maraşlıları ilgilendiren bir konu değildir. Yerleşime açılmasını engellemek için derhal ve acilen harekete geçilmelidir" dedi. Öte yandan, Rum medyası da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis'i, Maraşlıları kandırmakla suçladı ve "Anastasiadis çözüm tiyatrocusu" ifadelerini kullandı.

    Rum medyası da Rum Yönetimi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in Kapalı Maraş'ın açılmaması için , ve güçlü ülkeler nezdinde girişimler yapmaya devam ettiğini yazdı.

    "RUM LİDERLER BİZİ ALDATTI"
    gazetesi de yorum haberinde Rum yönetimini Maraş konusunda sert sözlerle eleştirdi. Rum yönetiminin Maraş konusunda birçok fırsatı teptiğini yazan Politis, "Yarım yüzyıldır kayıplar yaşıyoruz çünkü hiçbir zaman olguları ayakları yere başar ve gerçekçi şekilde göremedik veya görmek istemedik. Meydanı bizim taraftaki Anastasiadis gibi çözüm tiyatrocularına bıraktık" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Dünya Durumun ciddiyetini anlayan Rumlar panikte: "Rum liderler bizi aldattı,Türkler blöf yapmıyor"
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