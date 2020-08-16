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    • 16.08.2020 18:29
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    • 16.08.2020 18:29
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    F1 'sini kazandı ve tarihe geçti

    Formula 1 'nın 6. yarışı 'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu. Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk 3'te bitiren Hamilton, ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi. Hamilton'ın 88 birincilik, 40 ikincilik, 28 de üçüncülüğü bulunuyor.

    Lewis Hamilton'dan tarihi başarı

    Formula 1 'nın 6. yarışı 'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu.

    Sezonun 6. mücadelesi, İspanya'nın kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

    Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun 4. birinciliğine ulaştı.

    Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk 3'te bitiren Hamilton, ile paylaştığı F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot unvanını tek başına ele geçirdi. Hamilton'ın 88 birincilik, 40 ikincilik, 28 de üçüncülüğü bulunuyor.

    Startta 2. sıraya yükselen -Honda sürücüsü , liderin 24.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti. Takım arkadaşı Hamilton'dan 44.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen ise 3. oldu.

    Sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta yapılacak.

    İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 132 puan

    2. Max Verstappen (): 95

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 89

    4. Charles Leclerc (Monaco): 45

    5. Lance Stroll (): 40

    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes: 221

    2. Red Bull: 135

    3. Racing Point: 63

    4. McLaren: 62

    5. Ferrari: 61

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